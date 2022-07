Agrigento, Salvatore Attanasio nuovo presidente Rotary Club

Si è svolta presso la suggestiva cornice del Dioscuri By Palace di Agrigento la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Rotary Club di Agrigento per l’anno 2022 / 2023. Al Past President Dott. Salvatore Alaimo è subentrato il dott. Salvatore Attanasio che guiderà il club service per l’anno sociale 2022/2023. Il nuovo direttivo sarà così composto: Presidente, Dott. Salvatore Attanasio; Segretario, Dott. Alfonso Lo Zito; Tesoriere, Dott. Giuseppe Avanzato; Prefetto, Dott. Tommaso Scribani.

Ha aperto e condotto la cerimonia, in un clima di grande amicizia ed armonia il Prefetto del Club, dott. Tommaso Scrivani. Il Past President Dott. Salvatore Alaimo, dopo aver illustrato le numerose e proficue attività svolte durante l’anno sociale 2021/2022 e consegnato dei riconoscimenti ai soci che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno, ha passato il collare al Dott. Salvatore Attanasio che ha illustrato brevemente il programma del suo anno rotariano all’insegna del tema presidenziale 2022/2023 del neo Presidente del Rotary International Jennifer E. Jones “Immagina il Rotary”, sognare in grande ed agire.