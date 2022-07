Finanziamenti importanti per la provincia di Agrigento, Pullara: “meglio tardi che mai”

La Giunta regionale, dopo anni dalle richieste, ha espresso parere favorevole per finanziare con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021 2027 alcuni progetti importanti anche per la provincia di Agrigento. “Certo siamo molto in ritardo rispetto ai tempi delle richieste, così come lo siamo affinchè gli interventi trovino effettiva realizzazione nella legislatura attuale. Sono però un ottimo punto di partenza per la legislatura che verrà dove concorrerò ad essere presente ed al contempo sono stimolo per i comuni interessati affinchè definiscano gli adempimenti di propria competenza per la realizzazione delle opere”.

E’ il commento del Presidente della Commissione Speciale di Indagine e Monitoraggio delle leggi l’onorevole di “Prima l’Italia” Carmelo Pullara.

“La delibera è stata inviata–spiega Pullara – alla competente commissione bilancio per acquisire il dovuto parere. Vigilerò affinchè la commissione bilancio si esprima celermente, nonché per le fasi successive. Non posso che risottolineare il ritardo ma meglio tardi che mai. “

Nel dettaglio gli interventi per la provincia di Agrigento , per un ammontare totale di €41.095.255,80, risultano 20, precisamente:

1 Comune di Bivona (AG) – Lavori di messa in sicurezza ex chiesa Santa Maria di Loreto “San Domenico” € 244.100,81;

2 Comune di Calamonaci (AG) – Progetto per la realizzazione del marciapiede del Belvedere “Mancusi” e della manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada Mancusi ad ovest dell’abitato del Comune di Calamonaci € 260.000,00;

3 Comune di Comitini (AG) – Riqualificazione e recupero di spazi urbani -Valorizzazione del centro storico € 389.974,46;

4 Comune di Santa Margherita del Belice (AG) -Lavori di sistemazione comparto 27 del vecchio centro – realizzazione dei portici € 1.314.293,00;

5 Comune di Ravanusa (AG) – Progetto esecutivo di restauro conservativo e manutenzione straordinaria della chiesa San Giuseppe € 334.462,75;

6 Comune di Caltabellotta (AG) – Rifacimento della sede stradale di via Botteghelle nella tratta tra via Pirrera e la via Modica al fine di renderla carrozzabile € 516.700,00;

7 Comune di Siculiana (AG) – Progetto di riqualificazione e miglioramento energetico via Roma – I stralcio interventi di ripristino dell’impianto di illuminazione € 1.456.639,88;

8 Comune di Cianciana (AG) – Intervento di manutenzione straordinaria della Regia Trazzera Intronata tratto di collegamento S.S. 118/S.S.118 contrada Corsa € 1.450.000,00;

9 Comune di Joppolo Giancaxio (AG) – Lavori di ristrutturazione finalizzati all’adeguamento sismico e alla messa a norma degli impianti e dell’efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Joppolo Giancaxio € 1.515.400,00;

10 Comune di Agrigento (AG) – Intervento di rigenerazione urbana all’interno del centro storico – Piazza Ravanusella- Agrigento € 460.000,00;

11Comune di Camastra (AG) – Manutenzione ordinaria e straordinaria per la riqualificazione urbanistica e sociale della villa comunale € 245.000,00;

12 Comune di Licata (AG) -Lavori di riqualificazione del Corso Argentina € 550.000,00;

13 Comune di Porto Empedocle (AG) – Intervento urgente di ripristino della viabilità in via Garibaldi € 1.000.000,00;

14 Comune di Ravanusa (AG) – Progetto cantierabile di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione dell’11 dicembre 2021 e realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati € 24.260.408,00;

15 Comune di Casteltermini (AG)- Restauro e risanamento conservativo della facciata principale e dei prospetti laterali della Chiesa Madre San Vincenzo Ferreri € 1.175.000,00;

16 Comune di Palma di Montechiaro (AG) – Riqualificazione urbana, recupero ambientale e paesaggistico della villa comunale e realizzazione di parcheggio turistico nell’area sud antistante via Barcacatello € 1.286.251,90;

17 Comune di Siculiana (AG) – Lavori di sistemazione della circonvallazione nel lungomare di Siculiana da configurarsi come via di fuga dal centro abitato € 1.800.000,00;

18 Comune di Porto Empedocle (AG) – Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana della strada vicinale San Calogero Napolitano € 1.000.000,00;

19 Comune di Menfi (AG) – Lavori di completamento per la messa in sicurezza del costone di Porto Palo di Menfi in riferimento agli eventi calamitosi del 10 e 11 novembre 2021 € 337.025,00;

20 Città di Porto Empedocle (AG) -Progetto di lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la S.S. 115 Ter € 1.500.000,00.