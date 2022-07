Canicattì, svaligiate due casa di campagna

A Canicattì svaligiate due abitazioni in via Costamante, e contrada “Impisu”.

Nel primo episodio, dalla casa rurale di via Costamante, ignoti malviventi hanno portato via di tutto, dai lampioni con palle di vetro, alle panche in ferro battuto, una ruota di un carretto siciliano, un ventilatore, un frigorifero, delle mensole di legno e di ferro, sette reti da letto singolo, un’intera scaffalatura, una lavatrice, e diversi attrezzi da lavoro. Riscontrati gravi danni perché tutto è stato messo a soqquadro.

Dalla casa di contrada “Impisu” sono stati invece rubati: una cucina a legna, un frigorifero, due infissi in alluminio, alcune finestre interne, e le persiane.

A formalizzare le denunce, negli uffici del Commissariato cittadino, sono stati i proprietari, un cinquantaduenne, e un quarantasettenne. I poliziotti hanno avviato l’attività investigativa. Non è escluso che ad agire possa essere stata la stessa mano criminale.