Estate mediterranea a Siculiana: ricco calendario di eventi

Il Comune di Siculiana ha scelto VisitAgrigento come partner per gli eventi estivi.“Inizia così un’interessante estate piena di eventi culturali e non solo.

Bisogna sempre puntare in alto”, dichiara il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito. “ A Siculiana sappiamo cosa conta davvero: l’amore per le persone, per i luoghi, per le nostre radici. La risco perta di una memoria che non è statica ma si concede alle nuove generazioni, perché parte fondamentale di un patrimonio da salvaguardare e da riscoprire. Consapevoli che la bellezza della natura e dei sentimenti salva questo nostro mondo e lo fa girare nella giusta direzione.Segnate Siculiana nel vostro itinerario, per un’Estate Mediterranea da non perdere.”

Nel cartellone degli eventi estivi la musica, i libri, il teatro, la moda e l’arte si alternano per offrire una varietà di appuntamenti per tutte le sensibilità. Un programma ricco, che a partire dal 13 luglio, fa di Siculiana un luogo da visitare e vivere.

Dal Borgo di Kalat, con le sue caratteristiche stradine arabe, al Borgo Marinaro di Siculiana Marina. Scorci, carichi di storia e di bellezza, si animano e si concedono. Invasi dalle note, dalla poesia, dalla creatività. Per godere di un tempo e uno spazio libero, per riscoprire la socialità di cui tutti sentiamo il bisogno.

Dalle 20.00 alle 24.00, tutte le sere, le Piazze tornano ad essere luogo di incontro. Piazzetta Don Giustino a Siculiana marina con il “Mercato di Kalat” dove tradizione e fantasia si fondono accompagnati dall’odore inconfondibile della cubbaita. Piazza Umberto I, nel centro storico di Siculiana, dove l’espressività prende forma con l’Agorà dell’Arte e il percorso di rievocazione storica dedicato allo Sposalizio Benedetto di Costanza e Brancaleone Doria.

Il programma:

Mercoledì 13 luglio ore 21.30: “Banana Republic Band-Dalla & De Gregori Tribute – Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Giovedì 14 luglio ore 19:30: “Le donne del Manzoni” incontro con Franca Pirovano, docente di Storia della Tradizioni popolari Università di Milano, a cura dell’associazione “Stefano Bissi” Borgo Marinaro – Piazzetta San Pietro

Venerdì 15 luglio ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Carmelo Sardo e Mark Art presentano: “L’arte della salvezza. Storia favolosa di Mark Art”

Giardino del Santuario

Lunedì 18 luglio ore 21:00: Teatro – La compagnia popolare Aromi di Sicilia presenta: “Annata ricca. Massaru cuntentu” – Piazza Umberto I

Mercoledì 20 luglio ore 21:00: Spettacolo musicale: Band Fabemol- le Suonano De André – Borgo Marinaro Piazzetta Don Giustino

Giovedì 21 luglio ore 21:00: Cabaret: Romeo e Giulietta di Beppe Salmetti e Simone Tangolo – Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Venerdì 22 luglio ore 21:00: Spettacolo di musica popolare. Piera Lo Leggio, Emanuele Di Bella e Giorgio Maletese presentano: “RosAngelica”

Borgo Marinaro- Piazzetta Don Giustino

Sabato 23 luglio ore 19:00: Autori nel Borgo di Kalat – Incontro con Nunzio Beddia e inaugurazione della mostra: Angeli e libri di Francesca Oddo Museo MeTe via Casale

Sabato 23 luglio ore 21:30: Piazza Umberto I – Siculiana Città degli Sposi:

Corteo storico: Le Dame di Costanza a cura del Gruppo storico ASD La Danza – Direzione artistica di Aurelia Lalicata

Performance teatrale: Lo Sposalizio Benedetto con Giovanni Moscato, Annagrazia Montalbano e Camillo Mascolino.

Spettacolo degli Sbandieratori di Caccamo.

Lunedì 25 luglio ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Paolo Cilona presenta: Storie di donne della terra agrigentina – Giardino del Santuario

Mercoledì 27 luglio ore 21:00: Teatro – La compagnia Teatro Posta Vecchia presenta: Il soldato sbruffone – Piazza Umberto I

Giovedì 28 luglio ore 19:30: Poesia nel Borgo, versi per una madre Ass.ne Culturale “Stefano Bissi” Borgo Marinaro- Piazzetta San Pietro

Giovedì 28 luglio ore 21:30: Autori nel Borgo di Kalat – Giuseppe Rizzo presenta I fantasmi non esistono con incursioni musicali dell’Ensemble Amdeus Clarinet Choir.- Giardino del Santuario

Lunedì 1 agosto ore 22:00: Mobrici in concerto Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Martedì 2 agosto ore 20:00: Inaugurazione mostra “Da Favignana a Siculiana: memoria dalle tonnare” Museo MeTe via Casale

Mercoledì 3 agosto ore 20:00: Inaugurazione mostra “Sei pezzi d’autore” di A. Bronzini e A. Caruso – Museo MeTe via Casale

Mercoledì 3 agosto ore 21:00: Cabaret con “I 4 gusti” Piazza Umberto I

Giovedì 4 agosto ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Gianfranco Jannuzzo presenta: Gente mia – Giardino del Santuario

Venerdì 5 agosto ore 20:00: “Festa di San Pietro” – Sapori nel Borgo: Sarde e Grattatella – Degustazione a cura della Confraterni ta di San Pietro – Spettacolo folk con “Li Scialacori” – Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Sabato 6 agosto ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Guido Bissanti presenta: Ecologia tra cielo e terra con esecuzioni di brani tratti dal musical “I Promessi Sposi” di Pippo Flora – Giardino del Santuario

Domenica 7 agosto ore 19.00: Festeggiamenti in onore di San Pietro – Dal porto di Siculiana Marina processione in barca del Simulacro di San Pietro.

Celebrazione Santa Messa – Piazzetta San Pietro

A seguire Concerto della Banda Musicale V. Bellini di Siculiana – Piazzetta Don Giustino

Lunedì 8 agosto ore 19:30: Canti e poesie nel Borgo e romanze d’altri tempi – Ass.ne Culturale “Stefano Bissi”

Borgo Marinaro- Piazzetta San Pietro

Lunedì 8 agosto ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat. Beniamino Biondi presenta: L’isola spettrale con intermezzi musicali dell’ orchestra di chitarre diretta dal prof. Filippo Daino – Giardino del Santuario

Martedì 9 agosto ore 21:00: Teatro. La compagnia teatrale La lanterna magica presenta: La mamma è sempre la mamma di José Tedesco – Piazza Umberto I

Giovedì 11 agosto ore 21:00: Wedding Film Festival- Siculiana sotto le stelle – Fashion Show. Serata di moda e di intrattenimento – Direzione artistica di Giusi Maccarrone – Piazza Umberto I

Venerdì 12 agosto ore 21:00: Borgo di Kalat – Spettacolo di musica popolare Canta e cunta con il cantastorie Nonò Salamone – Museo MeTe via Casale

Giovedì 18 agosto ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Simonetta Agnello Hornby presenta: La cuntintizza. Piccole ragioni della bellezza del vivere

Giardino del Santuario

Venerdì 19 agosto ore 21:00: Borgo di Kalat – Ebanus Clarinets Ensemble con la partecipazione del M°Sauro Berti del Teatro dell’opera di Roma – Giardino del Santuario

Lunedì 22 agosto ore 21:00: Teatro – La Compagnia Arcobaleno presenta: La Marascialla – Adattamento di Antonella Morreale

-Piazza Umberto I

Mercoledì 24 agosto ore 21:00: Spettacolo di musica popolare a cura dei Diapason – Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Giovedì 25 agosto ore 21:30: Autori nel Borgo – Nicola Grato e Giuseppe Oddo presentano: Nostra Patria è il mondo intero con la partecipazione di Santo Lombino, responsabile del Museo delle Spartenze di Bolognetta

Museo MeTe via Casale

Venerdì 26 agosto ore 21:00: Autori nel Borgo di Kalat – Gaetano Savatteri presenta: I colpevoli sono matti. Quattro indagini a Màkari

Giardino del Santuario

Sabato 27 agosto ore 21:00: Mediterraneo Poetry Slam. Gara di poeti performativi della LIPS – Borgo di Kalat- Museo Mete via Casale

“Mercato di Kalat” dal 13 luglio al 28 agosto 2022 dalle 20.00 alle 24.00 – Prodotti del territorio e della creatività – Borgo Marinaro – Piazzetta Don Giustino

Dal 16 luglio al 28 agosto 2022. Dalle 20.00 alle 24.00

Agorà dell’arte. Itinerario di contaminazione culturale nel Borgo di Kalat: Palazzo Agnello, Biblioteca, Torre dell’Orologio, Museo MeTe, Salone e Giardino del Santuario.

Dal 23 luglio al 28 agosto 2022. Lo Sposalizio Benedetto di Costanza e Brancaleone Doria. Percorso storico-artistico nella Città degli Sposi.

Itinerario: Piazza Umberto I – Via Collegio – Via Caruana – Via Madrice – Via G. Marconi – Via San Francesco

Domenica 7 agosto ore 17:00: Il Grammofono – Mercatino dell’antichità e del modernariato vin- tage. Piazza Umberto I