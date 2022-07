Gli danneggia l’auto e lui lo prende a calci e pugni: 70enne a processo

Calci, pugni e minacce di morte ad un compaesano per il danneggiamento dell’auto parcheggiata in seguito ad una manovra errata. Un 70enne empedoclino è stato rinviato a giudizio e comparirà davanti il tribunale di Agrigento il prossimo novembre per la prima udienza del processo. I fatti risalgono alla scorsa estate nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle.

L’uomo avrebbe aggredito il compaesano “colpevole” di avergli provocato danni all’auto dopo una manovra. La vittima, che ha denunciato l’accaduto, ha riportato la frattura del femore con tanto di intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Calafato mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Salvatore Butera.