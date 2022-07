Investe pecora che sbuca in strada: 47enne in ospedale

In sella al suo scooter si ritrova lungo la strada una pecora, sbucata all’improvviso, e la investe. Un 47enne di Siculiana è finito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con traumi sparsi in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo contrada Balate, in territorio di Siculiana.

L’ovino è invece deceduto subito dopo il violento impatto.

La pecora sarebbe scappata scavalcando un recinto nei pressi della strada. Il motociclista, forse anche a causa del buio e della strada poco illuminata, non si è accorto dell’animale non riuscendolo a schivare. Dopo lo scontro il 47enne è caduto sul selciato riportando traumi sparsi.