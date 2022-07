Licata, furto di gasolio in azienda di rifiuti: indagini in corso

Ladri in azione la scorsa notte in contrada Bugiades, a Licata. Ignoti sono riusciti ad intrufolarsi all’interno della sede della Omnia, ditta che si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali.

Ingente il bottino: 400 litri di gasolio, una idropulitrice, un compressore e diversi cavi in rame. Corposi anche i danni. I malviventi, infatti, per asportare via il rame hanno distrutto il quadro dei comandi dell’impianto di triturazione. A fare la scoperta sono stati i responsabili della struttura che hanno allertato i carabinieri. Al via le indagini per risalire ai ladri.