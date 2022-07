Palma di Montechiaro, 4 feriti in incidente stradale: uno è grave

E’ di quattro feriti, di cui uno grave che è stato trasferito d’urgenza con elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta, il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, tra la prima e la seconda galleria in direzione di Agrigento.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili: una Fiat 500, finita fuori strada, e una Peugeot 108. Tre dei feriti sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso.

Le condizioni del quarto ferito, invece, sono apparse più critiche e per questo è stato fatto atterrare un elisoccorso che è ripartito immediatamente alla volta dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.