Raffica di furti nel centro di Agrigento, indagini e denunce

E’ stato un weekend caratterizzato da diversi furti nel centro di Agrigento. Auto e furgoni parcheggiati e addirittura un panificio sono stati presi di mira dai ladri entrati in azione.

Uno di loro è stato subito identificato: si tratta di N.H., 36enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha aperto lo sportello di un furgone parcheggiato riuscendo a portare via il borsello con all’interno i soldi contanti. Il 36enne è stato poi sorpreso dai carabinieri in piazza Ravanusella con ancora la refurtiva addosso.

Dinamica simile anche all’ingresso di via Atenea dove ignoti sono riusciti a portare via il portafoglio dall’interno di un’auto parcheggiata di un turista. E ancora lungo via Pirandello dove questa volta la “vittima” è stato un impiegato di Aica.

I carabinieri hanno anche bloccato tre donne rumene in procinto di entrare in azione per compiere alcune truffe. Tutte sono state bloccate in piazza Aldo Moro e una di loro è stata denunciata per inosservanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria in quanto gravata dal divieto di ritorno nella città di Agrigento.