Scala dei Turchi, turista accusa malore e muore

Tragedia alla Scala dei Turchi questa mattina dove una turista canadese di 53 anni è deceduta dopo aver accusato un malore. La donna, dopo aver percorso la lunga scalinata, è stata colpita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo ed è morta nel parcheggio soprastante.

Inutili i tentativi di soccorso anche un elicottero del118 si è alzato in volo, ma non è atterrato, poichè per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Realmonte. La salma è stata trasferita all’obitorio di Porto Empedocle e la Procura ha disposto la restituzione ai familiari.