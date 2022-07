Tenta di acquistare trattore online ma era truffa: 3 denunce

I carabinieri della Stazione di Misiliscemi (Trapani) hanno denunciato tre calabresi (due uomini e una donna) di 20, 29 e 35 anni per truffa in concorso. Vittima dei tre un trapanese che avrebbe cercato di acquistare una macchina agricola vista sul web. Iniziata la trattativa per la vendita del mezzo, i due uomini hanno indotto la vittima a versare sulla carta Postepay, intestata alla donna, una ricarica di 900 euro come acconto a fronte dei 3.000 euro pattuiti. Subito dopo tutti e tre si sono resi irreperibili perché il trattore non sarebbe risultato in vendita. Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di risalire ai truffatori che in passato avevano già messo a segno altri colpi simili.