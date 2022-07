Aggiudicate due gare per la manutenzione di immobili scolastici

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà con lavori di manutenzione su diversi immobili scolastici di sua proprietà. L’Ufficio Contratti e Gare infatti ha aggiudicato due appalti riguardanti rispettivamente l’Accordo Quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli immobili iscolastici (Gruppo 9) e per la manutenzione straordinaria dell’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona.

Il primo appalto è stato aggiudicato all’impresa CO.FAB. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso del 28,748% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 255.207,99 euro più Iva. I lavori di manutenzione straordinaria dell’I.I.S.S. “Pirandello” sono stati invece aggiudicati all’impresa SITEC S.R.L con sede a Capo D’Orlando (ME), che ha offerto il maggior ribasso del 28,754%, per un importo contrattuale complessivo di 526.512,13 euro più Iva.

Entrambe le gare, finanziate con fondi di bilancio del Libero Consorzio di Agrigento, sono state gestite integralmente in modalità telematica tramite indagine di mercato, ai sensi della Legge 120/2020. Previste entro i consueti termini tecnici le firme dei rispettivi contratti d’appalto e la successiva consegna dei lavori.