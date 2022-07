Ribera, fiamme a scuola chiusa da anni

Atto vandalico, ieri sera a Ribera dove, ignoti, approfittando dell’oscurità, hanno appiccato il fuoco all’interno di una struttura scolastica, chiusa da alcuni anni, in via Mosca.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco giunti sul posto per l’opera di spegnimento delle fiamme.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia municipale di Ribera.