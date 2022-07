Auto in divieto di sosta e parcheggiate nei posti dei disabili: scattano le multe

Sono ben 25 le contravvenzioni elevate nell’arco di pochi muniti ad Agrigento ad opera degli agenti della polizia Municipale, fra piazzale Aldo Moro, Porta di Ponte e Via Atenea. Auto sulle strisce blu senza park-card, parcheggiate nei posti disabili, in divieto di sosta e lungo il salotto della città ad orari di apertura dei negozi.

Tra le auto multate anche una Maserati che è stata contravvenzionata per l’ottava volta in circa due mesi, lasciata in divieto di sosta. Ogni giorno è sempre la stessa storia in centro città, con tanti automobilisti a violare le più basilari regole del Codice della strada.