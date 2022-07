Campobello di Licata, Banco opere carità

Con determina dirigenziale, il Comune sostiene le famiglie del territorio in stato di indigenza, in considerazione della crisi socio economica aggravata dall’emergenza covid 19, nella fattispecie i Servizi sociali “Banco delle opere di carita’ Sicilia occidentale Palermo. La pubblica amministrazione aderisce per l’attuazione del programma Lotta alla povertà in considerazione dell’emergenza covid 19.

Giovanni Blanda