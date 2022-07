Canicattì, compra playstation4 online ma è una truffa

Ennesima truffa online. Vittima una donna, una quarantanovenne e il figlio, che dopo aver versato 90 euro attraverso un bonifico su un conto corrente bancario, per una Playstation 4, ad un prezzo vantaggioso, hanno scoperto che era sostanzialmente una truffa. L’apparecchio non è mai arrivato a destinazione, e il presunto venditore, incassati i soldi, ha bloccato definitivamente il contatto.

La donna si è recata al Commissariato di polizia di Canicattì, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti per truffa. I poliziotti hanno avviato le indagini per tentare di dare un nome e cognome al truffatore.