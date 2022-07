Lampedusa, il 26 luglio incontro tra sindaco e ministro Lamorgese

“Incontrerò il ministro Lamorgese il prossimo 26 luglio, così come avevamo chiesto. Quello che sta accadendo in queste ore a Lampedusa si ripete ormai da anni. Almeno 30. Poco o nulla è cambiato nel tempo. Nelle ultime 48 ore abbiamo registrato arrivi massicci di migranti mentre a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine i trasferimenti sulla terraferma hanno subito un rallentamento, ma da domani sera la macchina dovrebbe rimettersi in moto”. A dirlo all’Adnkronos è Filippo Mannino, neo sindaco di Lampedusa, dopo la nuova ondata di arrivi sull’isola con l’hotspot ormai al collasso.

Il primo cittadino ha incassato nelle scorse ore la solidarietà del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha annunciato il suo arrivo “a breve” sulla più grande delle Pelagie, e quella del governatore Nello Musumeci. “Le Istituzioni a vari livelli hanno fatto sentire la loro presenza – spiega Mannino -. Sono in stretto contatto con il prefetto di Agrigento e ho sentito sia Musumeci che il capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, che ha fatto da tramite con il ministro Lamorgese. Dal Viminale abbiamo ricevuto massima disponibilità e collaborazione”.