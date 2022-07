Premio Karkinos 2022: ecco i nomi dei vincitori

Torna il Premio Karinos 2002 che si svolgerà il 16 luglio alle ore 21 al Tempio di Giunone. Questa mattina in conferenza stampa svelati i nomi delle eccellenze agrigentine che si sono distinte in diversi ambiti a livello nazionale ed internazionale e che si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco Francesco Micciché, il dirigente del Parco Archeologico Giuseppe Avenia, in rappresentanza del direttore Roberto Sciarratta, il capo di gabinetto vicario dell’assessorato Regionale al Turismo, Lillo Pisano, il presidente dell’associazione Antiche Tradizioni Popolari, Francesco Novara e il direttore artistico e ideatore del Premio Karkinos, Carmelo Cantone.

“Anche quest’anno – spiegano il presidente dell’associazione culturale “Antiche Tradizioni Popolari”, Francesco Novara, ed il direttore artistico e patron del Premio, Carmelo Cantone – si rinnova l’appuntamento con il Premio Karkinos, giunto ormai alla sesta edizione. Un riconoscimento che incorona le eccellenze agrigentine che si sono distinte ed affermate in diversi ambiti professionali ed umani. Personalità di grande spessore che hanno portato lustro alla nostra città ed hanno portato il nome di Agrigento in capo al mondo. Siamo felici di presentarvi questi nostri concittadini e di raccontare le loro storie che spesso sono poco conosciute. Portare alla ribalta le carriere e i traguardi dei Premi Karkinos è per noi motivo di orgoglio. Rivolgiamo un ringraziamento a quanti hanno reso possibile l’evento e al team Karkinos che ci sostiene nell’organizzazione. Volevamo sottolineare – aggiungono – che da quest’anno verrà istituito un premio speciale per onorare la memoria di Totò Moncada, un caro amico, premio Karkinos 2016 per l’imprenditoria, un uomo importante per Agrigento e di grande valore umano e professionale. Lo ricorderemo in modo solenne perché Totò ha dato tanto alla nostra città”. Resta come da tradizione anche il Premio Speciale Legalità, che ogni anno viene attribuito ad una personalità di spicco nella lotta alla criminalità e nell’affermazione dei valori della giustizia.

I premiati:

Carmelo Falco – Categoria Scienza – Astrologo apprezzato oltreoceano a cui è stato intitolato un pianeta minore del sistema solare, premio assegnato per le sue attività divulgative e ricerche scientifiche.

Gloria Peritore – Categoria Sport – Premio Totò Moncada. È Campionessa italiana di kickboxing, campionessa mondiale di Oktagon, combattente professionista. La sua attività costituisce lodevole esempio dell’importanza della diffusione dello sport per la sana formazione dei giovani e la promozione di progetti di antiviolenza.

Beniamino Biondi – Categoria Cultura – Promotore di numerose iniziative culturali sul nostro territorio. Rappresenta una eccellenza che con la sua passione ha portato avanti con eccellenti risultati la sua attività arricchendo di orgoglio la nostra Agrigento.

Stefano D’Alessandro e Romina Cardella – Categoria Resilienza – Sono un medico chirurgo ed una infermiera rimasti operativi, con abnegazione e coraggio, al servizio della collettività in prima linea nella lotta contro la pandemia da Covid-19 durante i momenti più drammatici.

Domenico Centamore – Categoria Identità Siciliana – Attore, che nei panni di Piccionello protagonista di Makari, e in tanti altri personaggi, da vero caratterista, rappresenta la Sicilia con tutte le sue sfaccettature. Un siciliano doc dentro e fuori nei modi e nella mentalità.

Colonnello Vittorio Stingo – Arma dei Carabinieri – Premio Speciale Legalità. Per l’encomiabile impegno a favore della comunità, il Colonnello Stingo insieme ai suoi uomini in prima linea in diverse operazioni che ne hanno evidenziato le sue doti umane di coraggio ed empatia, Vittorio Stingo ha alimentato la cultura della legalità nel territorio agrigentino.

La serata di Gran Gala con la consegna dei Premi Karkinos 2022 verrà arricchita dagli interventi musicali di Peppe Cammarata e Valeria Miccichè , da un contributo artistico del regista Marco Savatteri, con i Performer de La Casa del Musical e dalla partecipazione straordinaria di Domenico Centamore, il “Piccionello” protagonista della fortunata serie televisiva Makari. A presentare la serata sarà Elettra Curto.

Appuntamento il prossimo 16 luglio, alle ore 21, al teatro all’aperto del Tempio di Giunone.

Evento con ingresso libero e gratuito.