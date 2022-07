Sullo scooter con 1.7kg marijuana: 28enne di Canicattì ai domiciliari

Dal carcere ai domiciliari. Lo ha disposto il tribunale del Riesame di Caltanissetta, presieduta dal giudice Andrea Salvatore Catalano, nei confronti di un 28enne di Canicattì, arrestato lo scorso 28 giugno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era stato fermato dai carabinieri, in compagnia di un minorenne, in sella allo scooter con 1,7 kg di marijuana.

I militari dell’Arma, nonostante il tentativo del 28enne di liberarsi del sacchetto con la marijuana, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Il gip del tribunale di Caltanissetta aveva poi convalidato il provvedimento disponendo la custodia in carcere. Adesso il Riesame, accogliendo parzialmente l’istanza avanzata dall’avvocato Angelo Asaro, ha disposto la sostituzione della detenzione in carcere con quella domiciliare.