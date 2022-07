Agrigento, l’Ael ricorda i tre ferrovieri scomparsi nel 2014

Il prossimo 17 luglio ricorre l’anniversario della prematura e tragica scomparsa dei tre ferrovieri agrigentini Antonio La Porta, Vincenzo Riccobono e Luigi Gaziano. In proposito il direttivo dell’Associazione AEL, insieme ad alcuni familiari dei defunti, organizzerà una breve cerimonia con la deposizione di una corona ai piedi della scultura loro dedicata nella stazione di Agrigento Centrale.

“Un gesto pieno di significato – ha detto il Presidente dell’Associazione, Stefano Mangione – per ricordare i colleghi scomparsi nell’estate del 2014, lasciando un vuoto immenso e grande dolore”.

L’appuntamento è quindi per domenica prossima, 17 luglio 2022, alle ore 10:30 al piano binari della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale.