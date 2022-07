Alla canicattinese Tiziana Marcella Attardo il riconoscimento speciale “Mimosa d’oro 2022”

Sono cinque le donne, tutte siciliane, alle quali sono stati assegnati i riconoscimenti speciali “Mimosa d’oro 2022”.

A far parte del quintetto una nostra illustre concittadina, la dottoressa Tiziana Marcella Attardo, Direttore UOC Medicina Generale all’ospedale di Luino.

Il premio “Mimosa d’oro”, giunto alla XXXI edizione, nasce nel 1991 ed è conferito a donne che si sono particolarmente distinte nel loro settore diventando uno dei Premi Nazionali più ambiti.

Dall’anno 2002, assieme al premio Mimosa d’oro, vengono assegnati anche i “Riconoscimenti Speciali” a donne siciliane che hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo della donna nel proprio ambito sia esso sociale, culturale, artistico, sportivo, medico o di volontariato.

Facendosi espressione dell’intera Comunità canicattinese, il sindaco Vincenzo Corbo e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono grande compiacimento ed esprimono sincere congratulazioni alla dott.ssa Attardo per l’assegnazione di questo prestigioso premio.

I riconoscimenti saranno assegnati domenica 31 luglio, a partire dalle 20.30, al teatro del Tempio di Giunone. La cerimonia sarà impreziosita da numerosi momenti di intrattenimento artistico e musicale.