Canicattì, furti e truffe dello specchietto: vìola provvedimento :denunciato giovane

Era stato sospettato d’essere l’autore di furti e di truffe dello specchietto, motivo per il quale, il questore di Agrigento aveva disposto il suo divieto di far ritorno per tre anni ad Agrigento.

Il giovane, ventiquattrenne di Canicattì, è stato sorpreso e fermato dai poliziotti della sezione Volanti in città e a suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio.