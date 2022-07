Da Rozzano ad Agrigento: grande attesa per il Djset di Paky

Venerdì 22 Luglio 2022 arriva all’Area di Agrigento lui con la sua voce inconfondibile Paky, pseudonimo di Vincenzo Mattera, rapper italiano classe ’99, originario di Secondigliano (quartiere di Napoli).

Cresce a Rozzano, in provincia di Milano, trasferendosi da Napoli all’età di dieci anni.

Nel febbraio 2019 pubblica il singolo Tutti i miei fra, esordendo col nome Pakartas, mentre l’11 settembre esce Rozzi, hit prodotta da Kermit e dedicata a Rozzano. Successivamente pubblica i singoli Boss, Non Scherzare e i due featuring con Shiva: Tuta Black e In Piazza.

Nel gennaio 2022 è uscito Blauer, singolo apripista per l’album di debutto di Paky, Salvatore. Il disco, uscito nel marzo successivo, ha esordito in vetta alla Classifica FIMI Album.

