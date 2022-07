Mancata convenzione con l’Assessorato salute, Confintesa Sanità: “a rischio posti di lavoro Ics Maugeri”

L’ICS Maugeri Presidi di Sciacca e Ribera da aprile 2022 ad oggi non ha ancora rinnovata la convenzione con l’Assessorato della Salute, a rischio il posto di lavoro e gli stipendi di molti lavoratori ed il futuro delle loro rispettive famiglie, oltre al diritto alla salute di tutte quelle persone che si servono di questa struttura per le proprie cure.

“Non siamo certamente sorpresi dalla posizione assunta dall’Assessorato alla Salute e da suo Assessore Avv. Ruggero Razza, ormai siamo abituati a scelte quanto meno discutibili e di dubbia logicità; non ci resta che sperare che essendo in piena campagna elettorale l’Assessore e il suo Presidente di Regione, possano quantomeno per fini elettorali decidere di rinnovare questa preziosa convenzione per la provincia di Agrigento, avrebbero fatto almeno una scelta fattivamente positiva per i lavoratori e per l’utenza di quel territorio” . Cosi dichiarano il Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Domenico Amato e il Responsabile Provinciale Confintesa Sanità Agrigento, Marco Cavallaro.