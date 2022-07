Naro, 77 mila euro per l’informatizzazione dell’Ente

Il Comune di Naro si aggiudica oltre 77mila euro di fondi destinati alla cultura e all’informatizzazione dell’Ente.

Il finanziamento più importante è quello da 68.500 euro che serviranno per adottare la piattaforma “pagoPa”, che fornirà una vasta tipologia di servizi per i cittadini. Altri 8.731 euro, invece, andranno per l’implementazione del patrimonio librario della biblioteca Feliciana

“Continuiamo a lavorare ed ottenere piccoli ma grandi risultati per la nostra città”, commenta il sindaco Maria Grazia Brandara.