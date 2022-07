“Stalli Rosa” a Canicattì, agevolazioni per i neo genitori

la Giunta Comunale con a capo il Sindaco Vincenzo Corbo, su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità e vice sindaco, Patrizia Bennici, ha deliberato l’istituzione degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa” ai sensi della Legge n. 156 del 09/11/2021.

“L’amministrazione comunale è sempre attenta alle iniziative volte a facilitare l’inclusione di tutte le fasce della popolazione nella vita sociale, civica e amministrativa della nostra Città.

Gli “Stalli Rosa” costituiscono un contributo sociale per una migliore ed agevolata mobilità all’interno del centro urbano a favore delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con neonati al seguito.

La riserva di spazi dedicati consentirà alle future mamme e ai neogenitori di poter sostare nelle aree di maggiore densità di traffico per far fronte alle loro necessità quotidiane.

È intenzione di questa Amministrazione accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa, così da istituire fino ad un massimo di 36 stalli rosa da realizzare presso servizi pubblici essenziali come presìdi sanitari, farmacie, uffici pubblici, banche, scuole dell’infanzia e altri luoghi di aggregazione.

In tale direzione la Giunta ha dato mandato agli uffici competenti per il compimento delle procedure amministrative relative alla predisposizione di uno specifico piano di localizzazione degli stalli rosa e per la realizzazione degli adempimenti necessari per presentare la richiesta di finanziamento.

Al momento opportuno forniremo ulteriori dettagli sull’individuazione delle suddette aree – conclude l’assessore Bennici – con la consapevolezza dell’impegno assunto di lavorare per la nostra Comunità, stando sempre a fianco di chi ha bisogno”