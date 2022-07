Agricoltura, Cia: “Sicilia in ginocchio per prezzi e siccità”

“L’eccessivo costo delle materie prime, dei carburanti, dell’energia, dei fertilizzanti, dei mangimi e degli agrofarmaci, la siccita’ che ha colpito la Sicilia durante i mesi invernali accompagnata dal caldo torrido delle ultime settimane, stanno mettendo in ginocchio gli agricoltori Isolani compromettendo la tenuta economica e sociale delle imprese”. Lo ha detto il presidente regionale Cia Graziano Scardino, nel corso del suo intervento all’Assemblea dei quadri della Cia Sicilia che si e’ svolta questa mattina nella Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. “All’assessore regionale all’Agricoltura chiediamo di dare seguito alle misure di sgravio dei ruoli consortili – ha concluso Scardino – e di farsi portavoce presso il governo nazionale del profondo malessere degli agricoltori siciliani”. “La crisi economica in atto, unita’ alla grave carenza idrica su ataviche difficolta’ del settore – ha evidenziato il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini – richiedono subito da parte del Governo un cambio di passo. Con i prezzi delle materie prime arrivati alle stelle, basti pensare ai fertilizzanti (+170%) e al gasolio agricolo (+130% nell’ultimo anno), l’agricoltura italiana rischia di chiudere i battenti con danni irreparabili per la sicurezza alimentare e la tenuta del comparto agricolo, sommati ai rischi irrecuperabili per l’ecosistema, sempre piu’ compromesso dall’instabilita’ climatica”.