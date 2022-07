Agrigento, l’isola ecologica di Fondacazzo sarà dismessa

Si è svolta nella sala Giunta una conferenza di servizi in cui sono stati affrontati i problemi della isola di prossimità di Fondacazzo. Erano presenti il dott. Vittorio Spoto e il dott. Franco Bruccoleri per l’ASP, l’arch. Sergio Miccichè e il geometra Antonio Sciarratta per il Libero Consorzio, il dott. Salvatore Carlino del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale, i sigg. Gianni Mirabile, Calogero Falzone e Alberto Traina in rappresentanza delle ditte che si occupano dei servizi di igiene ambientale, il geom. Nicodemo Danile direttore operativo del servizio di Igiene ambientale, e per il Comune, insieme a me, il vicesindaco dott. Aurelio Trupia, il dirigente ing. Alberto Avenia, il funzionario arch. Domenico Savio Lo Presti, Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Ispettore della Polizia Locale, squadra ecologica, Angelo Palillo.

“E’ stato un incontro molto partecipato, tutti i presenti sono intervenuti più volte ed alla luce delle criticità emerse si è arrivati ad una conclusione unanime: DISMETTERE L’ISOLA DI PROSSIMITA’ DI FONDACAZZO”, dichiara il sindaco Franco Miccichè.

“E’ bene ricordare che il sito, fino al maggio 2021, era in uso ai residenti delle vicine “case sparse” non servite dal servizio porta a porta mentre da fine maggio 2021 ha permesso a tutti gli utenti il conferimento in orari prestabiliti secondo il calendario della raccolta differenziata. Purtroppo, come ben sappiamo, il sito è stato preso d’assalto dagli incivili facendo diventare l’area una discarica a cielo aperto e a nulla sono servite le decine di appelli e le continue bonifiche. Il luogo è ormai considerato un sito dove potere abbandonare tutto in ogni ora della giornata.Guardando avanti si è deciso di individuare, e gli uffici sono già al lavoro, un nuovo sito che possa essere adibito a Isola ecologica che abbia i requisiti previsti dalle normative vigenti e che possa garantire le esigenze dei cittadini”.