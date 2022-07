Canicattì, omicidio Marco Vinci: niente sconto di pena

La Corte di Cassazione ha rigettato un nuovo ricorso avanzato dalla difesa di Daniele Lodato, già condannato in via definitiva a 30 anni per l’omicidio di Marco Vinci, confermando l’intera pena da scontare. Nessuna riduzione. L’avvocato Walter De Agostino aveva chiesto di “rivedere” la condanna in base a nuovi elementi a sostegno della tesi la furia omicida del 39enne fosse basata sostanzialmente sul suo stato di alterazione e sulla dipendenza da droghe.

Sono passati cinque anni da quella nefasta nottata, tra il 16 ed il 17 giugno 2017, quando un ragazzo di appena 22 anni – Marco Vinci – fu ucciso a coltellate all’esterno di un locale. Il ragazzo rimane a terra in una pozza di sangue in piazza San Domenico davanti gli occhi dei suoi amici e della donna che, proprio pochi minuti prima, aveva cercato di difendere.