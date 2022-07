Lampedusa, scoperta area di deposito abusiva: sequestrata

I carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Stazione di Lampedusa, hanno sequestrato un’area di 850 metri quadrati sull’isola trasformata in luogo di scarico di rifiuti principalmente derivanti da attività edilizie e di demolizione.

L’indagine è partita, il giorno prima , quando i carabinieri hanno fermato e controllato un veicolo impiegato per il trasporto di rifiuti derivati da costruzioni e demolizioni. L’autista è stato trovato privo del formulario di Identificazione dei rifiuti (il cosiddetto Fir), ossia il documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti. Attraverso l’analisi documentale, da lì a poco, è scattata un’ispezione in un appezzamento di terreno appartenente ad una ditta del posto, e i carabinieri hanno proceduto al sequestro temporaneo dell’area che era, appunto, ricolma di rifiuti senza che vi fosse qualsiasi autorizzazione.