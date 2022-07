Canicattì, svaligiate due auto parcheggiate: indagini in corso

Ladri scatenati a Canicattì. Due furti messi a segno nel centro cittadino dove ignoti hanno forzato le portiere di due auto parcheggiate per rubare in un primo caso un portafogli, con all’interno 375 euro, che era stato lasciato all’interno dell’abitacolo, e poi in via Manzoni i malviventi si sono, invece, impossessati della carta di circolazione, e del certificato di proprietà di una Renault Clio.

I proprietari, un afghano quarantunenne e una canicattinese sessantaseienne, hanno formalizzato le denunce a carico di ignoti per l’ipotesi di furto ai poliziotti del Commissariato cittadino che hanno avviato le indagini.