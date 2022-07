I carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria di Enna, un 72enne. L’uomo deve scontare una pena di sei mesi di reclusione per una condanna per truffe commesse nel 2015. Dopo le formalità è stato condotto nel carcere di Siracusa.