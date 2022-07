Deve scontare una condanna: arrestato 17enne

E’ stato ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria in concorso, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, e violazione di domicilio, il diciassettenne, originario di Paternò, che è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, in esecuzione di un ordine di pena detentiva emesso dalla Procura del Tribunale per i Minorenni di Messina. Il minorenne deve scontare la pena di 2 anni, 1 mese e 6 giorni di reclusione proprio per questi reati commessi, il 15 luglio del 2020, a Giardini Naxos. Dopo le formalità di rito dell’arresto, i militari dell’Arma hanno accompagnato il ragazzo all’istituto penale per i minorenni di Caltanissetta.