Diabete, obesità e malattie della tiroide: specialisti a confronto ad Agrigento

Diabete, obesità e tiroide. Sono questi i temi affrontati in occasione del “Quarto convegno Agrigentino sulle malattie endocrine”, organizzato dai responsabili scientifici Leonardo Russo, Filippo Montalto e Giovanni Galluzzo.

L’8 per cento dei siciliani ha il diabete, percentuale tra le più alte in Italia, più frequente nei bambini è la forma di diabete mellito di tipo I, in cui vi è una carenza totale di insulina.

“Si è visto che durante la gravidanza il grasso che mette la mamma è grasso in più che porterà il bambino nel tempo ad essere diabetico, e sarà soggetto alle malattie cardiovascolari, quindi per prevenire tutto ciò, è importante l’educazione alla gestione autonoma della malattia e all’autocontrollo della glicemia a domicilio, l’esercizio fisico, attraverso un’attività regolare e una sana alimentazione”, ha dichiarato il presidente nazionale della Società Italiana Metabolismo Diabete ed Obesità, Vincenzo Provenzano. “Bisogna eliminare i tre killer di questa società che sono la farina bianca, il sale e lo zucchero, che portano a malattie come il diabete, al cancro e seguire correttamente una dieta mediterranea”.



Cosi come la diabete, anche la malattie della tiroide, è una patologia diffusa sopratutto nelle donne. “Prevenzione è fondamentale, ed è una prevenzione sopratutto di tipo diagnostica”, dichiara la dirigente del reparto di endocrinologia Pierina Rinchiusa.

La seconda giornata del convegno è previsto per domani 16 luglio all’Hotel della Valle; tra gli altri hanno partecipato il presidente regionale della Società Italiana Metabolismo Diabete ed Obesità, Leonardo Russo. I docenti universitari: professoressa Carla Giordano dell’Università di Palermo; i docenti di Endocrinologia all’Università di Catania Aldo Calogero e Sandro Lavignera; la professoressa Maria Carla Moleti dell’Università di Messina. Ci sarà il dottor Silvio Settembrini, uno dei più importanti endocrinologi d’Italia.Ha dato la propria adesione il dottor Domenico Greco, presidente regionale dell’Associazione Medici Diabetologi di Sicilia.