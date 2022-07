Estate sicura, il Questore Iraci: “Più controlli nei luoghi turistici e della movida”

Estate sicura ad Agrigento, ma non solo occhi puntati nei grandi centri come Licata, Canicattì e Palma di Montechiaro. Più controlli da parte delle Forze di polizia nei luoghi con maggiore presenza di turisti ma sopratutto nei luoghi della movida, dove verranno previsti ulteriori servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, da adottare per garantire serenità durante il periodo estivo.

“Noi impegneremo più forze di polizia, più controlli, per garantire un’estate più sicura per tutti”, dice il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. “Controlli che saranno non solo in strada, ma controlleremo anche le attività commerciali, affinchè vengano rispettate tutte le ordinanze e affinchè si riduca il fenomeno degli abusi di alcool anche fra i minori, e chiediamo anche maggiori controlli da parte dei genitori”.