Licata, rissa tra due persone nel centro storico: un ferito in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri a Licata è scoppiata una rissa tra due persone in una via del centro storico per futili motivi.

È stato necessario l’intervento degli agenti del commissariato di Polizia di Licata, coordinato dal vice questore Cesare Castelli, per sedare la lite.

Uno di loro è stato trasportato, con l’autoambulanza del 118, al Pronto Soccorso del San Giacomo d’Altopasso per essere medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.