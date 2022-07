Manifestazione canora a Campobello di Licata

Si invitano i bambini dai 5 ai 10 anni ad iscriversi per partecipare allo spettacolo canoro in occasione della festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, previsto per giorno 22 di luglio.

Per Info si può chiamare ai numeri 3394491623 Luigi, 327189 3719, risponde Giusy, oppure direttamente presso unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” Campobello di Licata (chiesa Lourdes, Chiesa Madre, Chiesa immacolata)

Giovanni Blanda