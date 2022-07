Movida rumorosa a San Leone, protestano i residenti: intervento dei Carabinieri

Diverse le segnalazioni negli ultimi giorni al numero unico di emergenza di cittadini esasperati dai continui schiamazzi e musica ad alto volume nelle ore notturne.

In particolare lungo il viale Delle Dune e nei pressi del lungomare Falcone-Borsellino a San Leone sono dovuti intervenire i Carabinieri e gli agenti di Polizia per far spegnere la musica in alcuni locali.

Probabile che ora vengano emessi alcuni provvedimenti sanzionatori laddove dovesse essere accertato il mancato rispetto delle ordinanze comunali che prevedono orari specifici per spegnere la musica.