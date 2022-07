Perde controllo della moto: morto 42enne, grave il fratello

Mortale incidente stradale, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Acireale, in cui è rimasto ucciso Marco Ardizzone e gravemente ferito il fratello, che viaggiava con lui.

Ardizzone, commerciante di Acireale di 42 anni, percorreva via San Girolamo sulla sua moto e, per ragioni sconosciute, ha perso l’equilibrio. Il fratello, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro in gravi condizioni.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta e la moto finita sotto sequestro. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sono anche alla ricerca di immagini delle videocamere di sorveglianze che potrebbero essere state installate nelle vicinanze e potrebbero dare una mano a ricostruire la dinamica.

Ardizzone, esperto sub e appassionato di immersioni in mare, era molto conosciuto nella sua comunità.