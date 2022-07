Confermato l’ergastolo in appello per Margareta Buffa per il delitto di Nicoletta Indelicato, 25 anni, uccisa tra sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 a Marsala in Contrada Sant’Onofrio. Oltre a Buffa, nell’aprile scorso, la sezione Prima della Suprema Corte della Cassazione ha condannato a trent’anni Carmelo Bonetta.