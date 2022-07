36enne arrestato tre volte in quattro giorni

Questa volta finisce in carcere il 36enne tunisino che negli ultimi giorni ha quasi stabilito un vero e proprio record. E’ stato infatti prima denunciato per furto e poi arrestato ben tre volte in quattro giorni per furto aggravato, tentato furto ed evasione. Il 36enne negli scorsi giorni è stato pizzicato a rubare un borsello dall’interno di un furgone nel centro cittadino venendo trovato pochi metri dopo ancora con la refurtiva. Pochi giorni dopo ha forzato la portiera di un’auto parcheggiata in piazza Caratozzolo con l’intento di rubare. E ancora, dopo neanche due giorni, ha distrutto la vetrata di una profumeria al viale della Vittoria cercando di rubare ma rimanendo ferito. Nonostante i domiciliari, infine, è stato pizzicato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento in giro a San Leone. Questa volta però l’uomo è finito in carcere.