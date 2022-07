Auto si schianta contro Tir, un morto sulla Palermo-Messina

Due incidenti sulla Palermo Messina all’altezza di Castelbuono hanno provocato la paralisi del traffico in entrambe le direzioni e la morte di un uomo. In direzione Palermo Messina, dentro la galleria Carbone, un furgone che trasportava maiali trasportava maiali andava a fuoco per causa di natura accidentale.

Il fumo che usciva dalla galleria ha fatto rallentare il traffico in direzione opposta. Un automobilista arrivava a velocità sostenuta ed è finito contro un tir. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.