Carte da gioco siciliane, storia e caratteristiche: cosa sapere

Giocare a carte è ancora uno dei passatempi preferiti degli italiani, anche per questo motivo esistono ancora molte varianti e modalità, tra cui quelle legate alla storia come ad esempio Wikitrivia. Infatti, a distanza di pochi chilometri nel nostro Paese, la tipologia cambia in maniera piuttosto netta ed evidente. Le carte siciliane, ad esempio, sono certamente tra le più famose, caratterizzate da un mazzo composto da 40 carte con i semi spagnoli. Questi tipi di carte presentano decorazioni e diversi disegni, che con colori abbastanza vivaci riempiono gli spazi vuoti tra i semi. Rispetto ad altre carte regionali, la loro dimensione è decisamente più piccola e la scala delle proporzioni è significativamente diversa, molto più simile e vicina a quella delle carte napoletane. Con l’avvento della digitalizzazione, inoltre, i giochi di carte in tutte le varianti hanno raggiunto un numero sempre più elevato di persone.

Questo non è un problema anche per chi è abituato alle loro versioni fisiche, tanto che, collegandoci alle carte napoletane, ad esempio, il regolamento della briscola online si basa sulla sua versione fisica. L’origine delle carte siciliane non è del tutto chiara, ma, date le somiglianze, è molto probabile che derivino dai Tarocchi siciliani. Rispetto ai tarocchi, queste tipologie di carte perdono gli otto, i nove e i dieci, che vengono sostituiti da personaggi medievali come la donna, il cavaliere e il re. I disegni raffigurano principalmente persone, animali e oggetti vari. Le figure che contraddistinguono le carte siciliane, anziché essere tanto elaborate come le altre, sono intere. Le 40 carte sono suddivise in 4 semi differenti, ogni seme è composto da 10 carte, compresi i numeri dal 2 al 7, l’asso e le figure che rappresentano il re, il cavallo e la donna.

Ogni seme rappresenta una classe sociale diversa. Ad esempio, le Coppe rappresentano la classe sociale degli ecclesiastici, mentre le spade si riconducono alla nobiltà. I Bastoni evocano la classe sociale delle persone, del popolo, inoltre hanno alcune curiosità piuttosto interessanti. Una di queste è che nelle carte da gioco più antiche, il cavallo di bastoni si riferisce all’immagine di Giuseppe Garibaldi. D’altra parte, i Denari rappresentano la classe sociale della borghesia. Il Re di Denari ha un ruolo piuttosto speciale in molti giochi di carte, come il sette e mezzo. Non si può dire che la storia delle carte siciliane sia stata poco condizionata dalle influenze straniere, visto che, secondo varie testimonianze, il gioco delle carte fu introdotto dagli arabi, poi in Spagna ed infine nel sud Italia.

Diversi simboli presenti sulle carte siciliane sono riconducibili alla cultura araba, come l’immagine del cavallo il cui colore, secondo la tradizione islamica, ricorda più quello di un asino. In altri casi, semi e figure sembrano ispirarsi ai paladini francesi medievali. Tra i giochi più famosi giocati con le carte siciliane, troviamo il cucù, il sette e mezzo e il piatto. Tra questi, quello che è ben noto anche alla nuova generazione è senza ombra di dubbio il secondo. Come suggerisce il nome, lo scopo di questo gioco è raggiungere il valore di sette e mezzo con le carte che si hanno in mano. I personaggi, ovvero la donna, il cavallo e il re, valgono mezzo punto, mentre a quelle d’oro viene attribuito il valore che si preferisce.