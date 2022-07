Favara, giovane si ribalta con l’auto in pieno centro

Incidente stradale autonomo ieri sera a Favara, in via dei Mille. Un giovane del posto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava finendo per ribaltarsi.

Un forte boato ha allarmato l’intero quartiere con i residenti della zona che sono scesi in strada per verificare quanto avvenuto.

Il conducente dell’auto sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, il personale medico e anche una squadra di Vigili del Fuoco.