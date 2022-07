Festival regionale del Teatro a Campobello di Licata: “Non è così anche se (Vi) pare”

Altro appuntamento del Festival regionale del Teatro libero “Commedia Divina”. Martedì 19 luglio, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 21, in scena la compagnia “Tre quArtisti” di Catania con lo spettacolo “Non è così anche se (Vi) pare” di Eugenio Barone, per la regia di Antonio Castro. La performance si terrà presso la Valle delle pietre dipinte – Divina commedia. Il festival è organizzato dal “Covo degli Artisti” A.P.S. in collaborazione con la “Helios Artisti Associati” A.P.S, la “U.I.L.T. Sicilia” A.P.S., l’ A.C.S.I. Agrigento, l’Athena Club di Ravanusa, e con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport Spettacolo e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La direzione artistica è stata affidata a Lillo Ciotta. L’obiettivo principale del festival è promuovere il territorio.

Giovanni Blanda