I 13 comuni del Gal verso l’adozione dell’”Impronta di Carbonio”.

Grande partecipazione sabato scorso al convegno “Smart Rural Villages e

Agrifotovoltaico” organizzato dal Gal Sicilia Centro Meridionale che si è

svolto nella splendida cornice del Castello Chiaramontano di Naro.

Numerosi gli imprenditori agricoli, responsabili di agriturismi, aziende

vitivinicole, che hanno voluto ascoltare l’intervento del professor

Antonello Pezzini, esperto sulle tematiche dell’efficienza energetica del

Ministero della Transizione ecologica e degli altri relatori: l’architetto

Olindo Terrana direttore del Gal Scm e Rosario Marchese Ragona

Presidente Regionale di Confagricoltura e amministratore delegato del Gal

Scm. Una presenza numerosa di partecipanti che conferma come sia alto

l’interesse degli imprenditori a queste tematiche che possono contribuire a

trovare nuove soluzioni per le loro aziende nella salvaguardia e rispetto

dell’ambiente. Iniziativa, fortemente voluta dal sindaco di Naro e

Presidente del Gal Scm, l’on. Maria Grazia Brandara. Presenti anche i

sindaci di Canicattì, Vincenzo Corbo, di Licata Pino Galanti ed il vice

sindaco di Favara Antonio Liotta, comuni che fanno parte del Gal.

Parecchi i quesiti rivolti al professor Pezzini, il quale ha dovuto lasciare

con largo anticipo il convegno a causa dello spostamento del volo aereo di

rientro. Ed è per questo motivo che nei prossimi giorni il sindaco Maria

Grazia Brandara organizzerà una “call” con la partecipazione del professor

Pezzini che permetterà di potere avere maggiori informazioni su queste

importanti tematiche. “ I finanziamenti per incentivare l’Agrifotovoltaico

e le comunità energetiche rinnovabili- dice il professore Pezzini-sono il

risultato delle analisi che l’Europa ha effettuato in questi anni per capire

come si sta evolvendo il mondo e come sta cambiando il clima. Per potere

ridurre le cause di questo cambiamento climatico entro il 2030 ed

eliminarle nel 2050 la comunità europea ha elaborato tutta una serie di

direttive che vanno sotto il nome di “Green Deel Europeo” “Next

Generation Eu” ,provvedimenti che hanno prodotto dei regolamenti delle

direttive alle quali bisogna attenersi perché dobbiamo cambiare il nostro

modo di vivere ed il modo di utilizzare l’energia quanto prima altrimenti il

pericolo è quello che alla fine di questo secolo la razza umana non possa

più vivere su questa terra. Il cambiamento climatico, infatti, porterà ad

una trasformazione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lascerà in vita

molte specie ma non la specie umana. I finanziamenti che l’Europa ha dato

e che la classe politica italiana deve utilizzare serviranno- conclude

Pezzini- per potere intervenire e cercare di risolvere queste criticità”

“Questo incontro-dichiara il Presidente del Gal e sindaco di Naro Maria

Grazia Brandara-ha avuto come obiettivo quello di approfondire due

argomenti fondamentali come agricoltura ed innovazione che sono il

futuro della nostra terra. Dalla relazione del Professore Pezzini- aggiunge

– sono venute fuori indicazioni importanti- da potere fare proprie e seguire

questa strada che porterà soltanto dei benefici ai nostri imprenditori

agricoli per una crescita delle loro aziende nell’ottica della salvaguardia

dell’ambiente. Un impegno preso oggi- continua il sindaco di Naro- è

quello che cercheremo di far adottare ai 13 comuni che fanno parte del Gal

Scm- “l’impronta di carbonio” che già il mio comune ha deliberato.

La “carbon footprint” – conclude il Presidente del Gal-è un parametro di

grande importanza ed utilità per le pubbliche amministrazioni in quanto

permette di valutare e quantificare gli impatti emissivi in materia di

cambiamenti climatici nell'ambito delle politiche di settore, ma anche

per monitorare l'efficienza ambientale ed energetica delle proprie strutture.

Per le aziende, in un contesto che vede premiati i fornitori di prodotti o

servizi a basse emissioni può essere uno strumento per valorizzare le

proprie attività e di promuovere le proprie politiche di responsabilità

sociale ed ambientale”.