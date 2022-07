Operaio morto alla zona industriale, slitta decisione su rinvio a giudizio

Slitta di sette giorni la decisione del gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti di tre persone per la morte di Massimo Aliseo, 28enne operaio della Medical Gas Criogenici, deceduto in seguito allo scoppio di una bombola di ossigeno il 2 gennaio 2019 nell’azienda che si trova alla zona industriale di Agrigento. Il giudice si è preso un’altra settimana per approfondire ulteriormente i fatti.