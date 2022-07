Viabilità in Sicilia, dalla Regione oltre tredici milioni per il Vallone Nisseno

Viabilità in Sicilia, un intervento di vera e propria sistemazione idrogeologica su più fronti, lungo la strada provinciale Mussomeli-Caltanissetta.

“Destiniamo oltre 13 milioni di euro – commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al vertice della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico – per porre in sicurezza un asse viario colpito da movimenti franosi e che riveste un’importanza strategica per tutto il comprensorio del Vallone. È la nostra risposta alla riqualificazione della viabilità secondaria, anche se non di competenza diretta della Regione”.

Si chiude così il cerchio su una vicenda a dir poco annosa. Diversi i tratti della Provinciale danneggiati dalle frane, in un versante estremamente vulnerabile e di grande rischio per l’utenza, costretta a percorsi alternativi molto più lunghi come quello di Bompensiere e delle contrade Polizzello-Mappa.

Cosa prevede il progetto di riqualificazione

Numerosi i cedimenti del terreno che, negli anni, hanno seriamente compromesso la tenuta dell’asse viario in questione. La frana più grave, che risale all’ottobre del 2018, causò lo scivolamento delle sedi viarie e vistose lesioni alla pavimentazione stradale. Il progetto prevede come soluzioni a questa situazione opere di consolidamento del manto stradale tra il bivio Valle sino al lago di Serradifalco, con varie soluzioni per la risagomatura e l’adeguamento del tracciato agli standard di sicurezza. Il finanziamento è di 13,7 milioni di euro e risolverà una volta e per tutte le criticità esistenti.

“Il governo regionale – prosegue Musumeci – ha messo in campo risorse importanti sul sistema viario, promuovendo progetti e pianificando interventi in tutta l’Isola. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema integrato con le grandi infrastrutture, che sono imprescindibili se vogliamo far decollare le numerose attività produttive, per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato della fascia costiera e dell’entroterra, come in questo caso”.