Auto 50 contro utilitaria: un ferito in ospedale

Incidente stradale nello spiazzo di Marianello a Licata.

Per cause in fase di accertamento, a scontrarsi sono state un’auto 50 e una utilitaria. Ad avere la peggio sarebbe stata una delle occupanti del mezzo 50 trasportata in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero però preoccupazioni.

Sul posto i Carabinieri per indagare sulle cause del sinistro stradale.