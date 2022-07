Brucia scooter posteggiato in un distributore di benzina

A Villaseta uno scooter che era stato lasciato posteggiato nel piazzale di un distributore di carburanti, di via Caduti di Marzabotto, è stato divorato dalle fiamme.

Ad intervenire, dopo la segnalazione, sono stati prima i poliziotti delle Volanti con l’estintore in dotazione, poi i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale di Agrigento, che hanno completato l’opera di spegnimento. Il mezzo a due ruote era in uso ad un ventitreenne agrigentino. Dalle verifiche effettuate, quasi sicuramente, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali.